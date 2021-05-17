«أبناء مصر بالخارج» يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أدان الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة القدس، وقطاع غزة، وانتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك.



وأكد الاتحاد، في بيان، صدر عنه اليوم الاثنين، أن العدوان الاسرائيلي على المسجد الأقصى وإرهاب الفلسطينيين العزل هو اعتداء على حقوق الإنسان في أبشع صوره.

وتساءل الاتحاد: كيف لأي إنسان شريف أو أي حكومة ان تساند أي نظام ينتهك حقوق الانسان ويعتدي على دور العبادة بصفة عامة أو المسجد الأقصى بصفة خاصة؟ وكيف لأي جهة أن تساند قصف المباني والمدنيين العزل؟ وما نوع الديمقراطية التي تتشدق بها حكومة إسرائيل العنصرية .. هل هي ديمقراطية بحق؟.

تواصل أعمال العنف

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم ،غارات عنيفة استهدفت عدة منازل ومباني ومواقع وطرقات على طول المنطقة الغربية لمدينة غزة من الشمال حتى الجنوب.

وأفاد وكالة وفا الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 100 غارة عنيفة على عدة مناطق، تركزت على المنطقة الغربية لمجمع الشفاء الطبي.

واستهدف القصف مجمع أنصار، ومواقع قرب أبراج المقوسي، ومنزل مكون من 4 طوابق قرب مستشفى الشفاء، ومبنى آخر، وطرق رئيسية وفرعية في أحياء الرمال وتل الهوا والشيخ عجلين والمنطقة الغربية من حي الزيتون.

وذكرت “وفا” أن عددا من المواطنين بينهم نساء وأطفال أصيبوا، مضيفة أن مركبات الإسعاف والطواقم الطبية تواجه صعوبة في الوصول والحركة لنقل الجرحى بفعل تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي للطرق الرئيسية المؤدية إلى المستشفيات.

كما خلف القصف أضرارا جسيمة في خطوط الناقل للكهرباء من محطة التوليد باتجاه مدينة غزة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة منها.

ويشهد العالم أجمع على مدار الأيام السابقة أحداث العنف المتصاعد التي يمارسها المحتل الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي بدأت بأحداث حي الشيخ جراح بالقدس وطالت حرمة المسجد الأقصى، وامتدت إلى تدمير منازل ومناطق يقطنها المدنيون، فخلفت مئات الشهداء والمصابين، من بينهم 41 طفلا فلسطينيا وفق المصادر المعلنة حتى الآن.

وأدان المجلس العربي للطفولة والتنمية بشدة تلك الممارسات البربرية ضد الأطفال والمدنيين من الشعب الفلسطيني، والتي تمثل جريمة في حق الإنسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الطفل التي كفلتها له المواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما يدعو المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى وقف استهداف الأطفال، ويعلن تضامنه الكامل مع كل الجهود التنسيقية الرامية إلى التهدئة.