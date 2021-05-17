أماكن تلقي لقاح كورونا في القاهرة

واصلت وزارة الصحة أعمالها لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعهًا بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وأعلنت محافظة القاهرة عن أماكن تلقي لقاح كورونا بأنحاء المحافظة، ويستعرض "الدستور" في تقريره عناوين وأماكن تلقي لقاح كورونا داخل محافظة القاهرة.

_ النزهة "مركز طبي النزهة" 28 شارع جوزيف تيتو

_ القاهرة الجديدة "مركز طبي القطامية" شارع بنك الإسكان والتعمير محطة بنك إسكان النقابات.

_ شبرا "مركز المؤتمرات الإنجيلي" التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، 67 شارع المستشفى أمام مسجد أنصار السنة.

_ مصر الجديدة " مستشفى هليوبوليس" 1 شارع الحجاز.

_ المطرية "مستشفى المطرية التعليمي"6 شارع طه قنديل ميدان المطرية.

_ الزيتون "مستشفى الزيتون التخصصي" تقاطع شارع المصانع مع شارع عمر المختار.

_ السلام أول "مركز طبي الدلتا" ميدان الدلتا.

_ السلام ثان "مركز طبي النهضة القديم" مدينة النهضة إسكان الإسكندرية.

_ المرج "مركز طبي الأندلس" شارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحات اليوم الواحد.

_ عين شمس "مركز صحة الأسرة" شارع جمال عبدالناصر بجوار مستشفى عين شمس العام.

_ المطرية "عيادة المطرية الشاملة" 151 شارع المطراوي.

_ الزيتون "مركز طبي سراي القبة" 22 ميدان ابن سندر.

_ حدائق الزيتون "مركز طبي الخليج المصري" شارع الخليج المصري.

_ مصر الجديدة " كتب صحة بيروت" 28 شارع بيروت.

_ غرب مدينة نصر "مركز طبي السادس" شارعرالصحة بحوار جراحات اليوم الواحد.

_ شرق مدينة نصر "مركز طبي الحي السابع" 78 عثمان شارع علي أمين.

_ النزهة "مركز طبي المحكمة" 320 شارع الحجاز ميدان المحكمة.

_ القاهرة الجديدة "مركز طبي التجمع الثالث" المحلية السابعة امام مسجد سمير وعلي ومدرسة الحرية.

_ بدر "مركز طبي الحي الأول" الحي الثالث بالمجاورة الرابعة.

_ الشروق "مركز الطبي الـ 100 م" إسكان شباب ال 100 بجوار فيوتشر مول.

_ الوايلي "مركز رعاية الطفل بالعباسية" 10 شارع محمد رفعت.

_ حي وسط "مركز طبي الدراسة" شارع الجعفري.

_ عابدين "مركز طبي عابدين" 7 شارع المدابغ أعلى مسجد ابو طبل.

_ المقطم "مركز صحة الأسمرات" 12 عمارات الزهور.

_ الساحل "مركز طبي المقسي" 72 شارع المقسي دوران شبرا.

_ الخليفة "مركز طبي التونسي الحضري الجديد" 1 شارع المدارس التونسي.

_ السيدة زينب "رعاية طفل مصر القديمة" 23 شارع السبع ساقيات القصر العيني.

_ مصر القديمة "مركز طبي عين الصيرة" صلاح سالم امام حديقة الفسطاط.

_ البساتين "مركز طبي صقر قريش" ميدان صقر قريش.

_ المعادي "مركز طبي الخبيري" 8 شارع الترعة.

_ طرة "مركز طبي طرة" 1 شارع رخا كورنيش النيل.

_ 15 مايو "مركز طبي مجاورة 5" مدينة 15 مايو مجاورة 5.

_ حلوان "مركز طبي الست خضرة" 21 شارع راغب.

محافظة القاهرة

محافظة القاهرة