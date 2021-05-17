الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

القبلة

استنكر صمت منظمات حقوق الإنسان تجاه فلسطين

رئيس «الأعلى للصوفية»: على المجتمع الدولي وقف العدوان الإسرائيلي وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني

د. عبدالهادي القصبي
د. عبدالهادي القصبي

وجه  الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، رسالة إلى المجتمع الدولي والدول التي تتشدق بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع الدولى والتى تكيل بمكيالين، قائلا أين حقوق الشعب الفلسطينى المنتهك حقه والمدمر وطنه والمشتت شعبه ؟ .


وصرح المستشار الاعلامى لرئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد  قنديل قنديل في بيان له منذ قليل، بأن رسالة القصبي جاءت رسالته ليس فقط إلى تلك الدول التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان وتراها ليل نهار تخرج ببيانات على حسب الهوى والمصلحة فقط ولكن ليس من قبيل الدفاع عن الإنسانية، بل مندهش من بعض الدول الأخرى التى تدعى الديمقراطية وتخرج وتقول من حق الكيان الإسرائيلي الدفاع عن نفسه هل يعقل ذلك ؟، وهو المعتدى  مطالبا المجتمع الدولى بالتدخل ووقف هذا العدوان وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني  .

- الإعلام الغربي يكيل بمكيالين ولايرى جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين


كما وجه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية رسالته إلى الإعلام الغربى أيضا، والذى يكيل بمكيالين وينظر إلى حجم الخسائر فى صفوف المعتدى ولايتعامل بمهنية واحترافية مع الجرائم التى يرتكبها الكيان الإسرائيلي فى حق الشعب الفلسطيني .

 

- جهود مصر لوقف العدوات تؤكد حكمتها وريادتها

وقدم القصبى الشكر إلى الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة والشقيقة الكبرى لدولة فلسطين على دورها منذ بداية العدوان الإسرائيلي وبذلها جهود حثيثة لوقف العدوان وعودة الهدوء إلى المنطق،ة ودائما مصر عظيمة بقيادتها الحكيمة والى تسعى إلى إرساء السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، لذا أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته، وأوقفوا الإرهاب الذى يمارس فى حق الشعب الفلسطيني داعيا المولى عز وجل  أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يشفي المصابين  وأن يثبت قلوب الفلسطينين. 

الجدير بالذكر،أن قوات الإحتلال الإسرائيلية قامت بمهاجمة المصلين داخل المسجد الأقصى خلال العشر الآواخر من شهر رمضان المعظم، مما أدي إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين العزل الذين جاءوا للمسجد من أجل العبادة فقط، وقامت قوات الاحتلال بشن حرب واسعة على قطاع غزة وعدد من المدن الفلسطينية. 

رئيس الأعلى للصوفية رسالة المجتمع الدولي منظمات حقوق الإنسان حقوق الشعب الفلسطيني

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