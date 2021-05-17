«إنستجرام» يسمح للمستخدمين برفع الصور ومشاركتها عبر «سطح المكتب» قريبًا

يتيح تطبيق إنستجرام الشهير لمستخدميه قريبًا إمكانية رفع الصور ومشاركتها عبر سطح المكتب.

وذكر موقع "لايف منت" التقني أن تلك الميزة لم تكن موجودة بالفعل في منصة إنستجرام، ولكن ستجعل الميزات الجديدة إصدار سطح المكتب للنظام الأساسي أقرب إلى نظيره في التطبيق.

وسيسمح "إنستجرام" للمستخدمين بنشر الصور ومقاطع الفيديو من خلال إصدار سطح المكتب وتقوم منصة التواصل الاجتماعي باختبار الميزة الجديدة حاليًا.

ويمكن للمستخدم استخدام الصور والفيديو في الحاسب الآلي الخاص به لتحميله على إنستجرام مع إتاحة خيارات للتعديل كقص الصور قبل نشرها وإضافة وصف وموقع على غرار نفس مميزات التطبيق.

ولم تحدد المنصة موعدًا نهائيًا لطرح الميزة التي تعد تحت الاختبار في الوقت الراهن، ويمكن للمستخدمين فقط عرض المحتوى عبر إصدار سطح المكتب.

إنستجرام لايف

كانت شبكة فيسبوك أطلقت خدمة جديدة وهي “إنستجرام لايف”، إلى جانب محاولتها لمواجهة منافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد كلوب هاوس، من خلال خاصية ماسنجر روم المدمجة في موقع فيسبوك، وبدء تجربة منصة "سؤال وجواب" (كيو أند أيه) على الإنترنت، .



وأعلنت فيسبوك إضافة خصائص جديدة إلى إنستجرام لايف تتيح للمستخدمين كتم صوت ميكروفوناتهم وأيضا وقف تشغيل الفيديوهات أثناء استخدام إنستجرام لايف.



ويوضح إنستجرام أن هذه الخصائص الجديدة ستمنح المضيفين مزيدًا من المرونة أثناء تجارب البث المباشر، حيث يمكنهم تقليل الضغط على الشكل أو الصوت بطريقة معينة أثناء البث المباشر، في حين أن هذا قد يكون صحيحًا، فالواقع أن فيسبوك أخذ ببساطة صفحة أخرى من قواعد اللعب الخاصة بتطبيق كلوب هاوس من خلال توفير إمكانية "إيقاف تشغيل الفيديو" التي تشجع المزيد من المحادثات العارضة.