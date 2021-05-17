الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«إنستجرام» يسمح للمستخدمين برفع الصور ومشاركتها عبر «سطح المكتب» قريبًا

إنستجرام
إنستجرام

يتيح تطبيق إنستجرام الشهير لمستخدميه قريبًا إمكانية رفع الصور ومشاركتها عبر سطح المكتب.

وذكر موقع "لايف منت" التقني أن تلك الميزة لم تكن موجودة بالفعل في منصة إنستجرام، ولكن ستجعل الميزات الجديدة إصدار سطح المكتب للنظام الأساسي أقرب إلى نظيره في التطبيق.

وسيسمح "إنستجرام" للمستخدمين بنشر الصور ومقاطع الفيديو من خلال إصدار سطح المكتب وتقوم منصة التواصل الاجتماعي باختبار الميزة الجديدة حاليًا.

ويمكن للمستخدم استخدام الصور والفيديو في الحاسب الآلي الخاص به لتحميله على إنستجرام مع إتاحة خيارات للتعديل كقص الصور قبل نشرها وإضافة وصف وموقع على غرار نفس مميزات التطبيق.

ولم تحدد المنصة موعدًا نهائيًا لطرح الميزة التي تعد تحت الاختبار في الوقت الراهن، ويمكن للمستخدمين فقط عرض المحتوى عبر إصدار سطح المكتب.

 

إنستجرام لايف

 

كانت شبكة فيسبوك أطلقت خدمة جديدة وهي “إنستجرام لايف”، إلى جانب محاولتها لمواجهة منافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد كلوب هاوس، من خلال خاصية ماسنجر روم المدمجة في موقع فيسبوك، وبدء تجربة منصة "سؤال وجواب" (كيو أند أيه) على الإنترنت، .


وأعلنت فيسبوك إضافة خصائص جديدة إلى إنستجرام لايف تتيح للمستخدمين كتم صوت ميكروفوناتهم وأيضا وقف تشغيل الفيديوهات أثناء استخدام إنستجرام لايف.


ويوضح إنستجرام أن هذه الخصائص الجديدة ستمنح المضيفين مزيدًا من المرونة أثناء تجارب البث المباشر، حيث يمكنهم تقليل الضغط على الشكل أو الصوت بطريقة معينة أثناء البث المباشر، في حين أن هذا قد يكون صحيحًا، فالواقع أن فيسبوك أخذ ببساطة صفحة أخرى من قواعد اللعب الخاصة بتطبيق كلوب هاوس من خلال توفير إمكانية  "إيقاف تشغيل الفيديو" التي تشجع المزيد من المحادثات العارضة.

سطح المكتب إنستجرام لايف الصور انستجرام كلوب هاوس

الأكثر قراءة

الغرف التجارية: 400 جنيه ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

إعادة يد مبتورة للحركة بعد جراحة ناجحة بمستشفيات جامعة المنوفية

فلسطين: قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة وإصابات بالاختناق في الخليل

كيف تحمي نفسك من الأزمات القلبية.. نصائح من مدير معهد القلب السابق

مصر للطيران تسيّر 59 رحلة بمطار القاهرة اليوم

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة إماراتية: السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية

«أبناء مصر بالخارج» يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

60 جريحا في انهيار مدرج لكنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف قرب القدس