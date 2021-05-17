الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 17-5-2021

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021، نهارا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

أما حالة الطقس ليلا فيكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 32 20

الإسكندرية 26 19

وادى النطرون 32 18

طنطا 32 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 19

بلطيم 30 17

مطروح 24 19

السلوم 23 18

سيوة 31 18

بورسعيد 26 21

دمياط 25 20

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 31 21

العريش 24 19

رفح 24 19

رأس سدر 30 21

نخل 31 17

نويبع 31 23

طابا 30 21

كاترين 28 18

الطور 37 22

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 34 21

بنى سويف 33 21

المنيا 33 23

أسيوط 34 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 24

الوادى الجديد 41 20

شلاتين 38 25

أبورماد 38 24

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 25

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