جيش الاحتلال يعلن قصف 9 منازل لقادة حماس فى غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، عن قصف 9 منازل لقادة حماس في غزة توجد فيها مخازن للأسلحة، وتابع: تم قصف أنفاق لحركة حماس خلال الساعات الماضية عبر 54 طائرة مقاتلة باستخدام 110 صواريخ.

يأتي هذا فيما شنت قوات الاحتلال، منذ قليل، غارات جديدة على قطاع غزة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية، كما شن الاحتلال غارة إسرائيلية في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة، وشرق بلدية جباليا ومنطقة السودانية.

فيما أ كد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام".

وفي تصريح لقناة "12" الإسرائيلية، قال المسؤول الأمني الإسرائيلي إنه "بناء على جلسة الكابينيت التي عقدت اليوم، يقدر أنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأضاف: "نقترب من نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام".

وذكرت القناة الإسرائيلية أن "هناك مسئولين أمنيين إسرائيليين لديهم مخاوف من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، الأمر الذي سيمنح حركة حماس إنجازا إسرائيل لا ترغب أن تحصل عليه".

وأشارت إلى أن "مسئولين في الكابينيت يقدرون انتهاء المعركة عن طريق الوسطاء المصريين وبدون فرض شرط إعادة جثامين الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس".

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها عشرات الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية، بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.