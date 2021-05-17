السعودية تضع شروطا جديدة لسفر مواطنيها إلى البحرين

كشف مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية أنه "تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين لمن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا"، وفقا لما نقلته وسائل اعلام سعودية.

كما تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين وفق الاشتراطات الآتية:

1. أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا.

2. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا، وأكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافى، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

يأتي هذا فيما أعلنت السلطات السعودية، إلغاء إلزام الزوار الأجانب الوافدين جوا من معظم الدول بالدخول في حجر صحي ما داموا قد تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إن الزائرين الذين يصلون المملكة جوا من الدول المؤهلة وحصلوا على التطعيم أو تعافوا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" لم يعد لزاما عليهم قضاء 7 أيام في الحجر بفنادق تحددها الحكومة إذا قدموا شهادات رسمية بحصولهم على اللقاح فور وصولهم وذلك اعتبارا من 20 مايو.

لكن المملكة ستبقي على حظر دخول القادمين من 20 دولة أخرى، ومنها الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والإمارات، وذلك ضمن إجراءات مكافحة الفيروس.

وبناء على القواعد الجديدة فإن أي فرد فوق سن الثامنة وغير حاصل على التطعيم سيحتاج لدخول حجر صحي فور وصوله السعودية لمدة سبعة أيام على نفقته الخاصة اعتبارا من 20 مايو وتقديم شهادة "PCR" سلبية في اليوم السادس لوصوله.

وسيحتاج هؤلاء أيضا إلى تقديم ما يثبت امتلاكهم نظاما للتأمين الصحي لتغطية أي مخاطر محتملة قد تنجم عن الإصابة بكوفيد-19. وسيتعين عليهم أيضا تقديم نتائج "PCR" سلبية لعينات أخذت في فترة لا تزيد على 72 ساعة من ركوب الطائرة إلى المملكة.