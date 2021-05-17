اليوم.. باريس تستضيف مؤتمرًا دوليًا لدعم السودان

ينعقد اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمر باريس لدعم السودان، والذي يستمر ليومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط توقعات بأن يجمع المؤتمر أكثر من 1.4 مليار دولار لدفع ديون السودان لصندوق النقد الدولي.

ويهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية التي يمتلكها السودان في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين والبنى التحتية والموانئ، بالإضافة إلى الاتصالات والتحوّل الرقمي.

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد أعلن وصول رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى فرنسا للمشاركة في المؤتمر.

ويشارك في مؤتمر باريس، إلى جانب رئيس مجلس السيادة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وعدد من المسئولين وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح بيان المجلس أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي سيخاطب غدا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية الدولية، كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.

وأكد المجلس أن فرنسا من أوائل الدول التي دعمت مسار الانتقال في السودان، وعبرت عن مساندتها لهياكل السلطة الانتقالية ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء.

السودان يعقد مؤتمرات دعم في واشنطن وطوكيو

وقال عمر قمر الدين، مستشار رئيس الوزراء السوداني للشراكات الدولية ورئيس اللجنة الفنية، إن كل الاستعدادات قد اكتملت لعقد جلسات المؤتمر غدا الإثنين بمشاركة دولية واسعة.

وأعلن عن قيام مؤتمر آخر في واشنطن العام المقبل، وآخر بطوكيو وكذلك بدول الخليج، وذلك لتشجيع الاستثمار في السودان، كما سيتم قيام لقاء تفاكري حول تلك المؤتمرات قبل نهاية هذا العام.

كما أعلن قمر الدين عن قيام مؤتمر آخر في واشنطن العام المقبل، وثالث بطوكيو وكذلك بدول الخليج، بهدف تشجيع الاستثمار في السودان.