الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صدامات فى مونتريال بين مؤيدين للفلسطينيين ومناصرين لإسرائيل

جاستن ترودو
جاستن ترودو

ندّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأعمال العنف والألفاظ المعادية للسامية وتلك المعادية للإسلام التي أُطلقت خلال تظاهرات جرت في نهاية الأسبوع في عدد من مدن البلاد، ولا سيّما في تورونتو حيث اندلعت صدامات بين متظاهرين مناصرين للفلسطينيين وآخرين متضامنين مع إسرائيل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أكّد ترودو على "الحقّ في التجمّع السلمي وحرية التعبير في كندا"، وشدّد  على أنّه ليس بتاتاً في وارد التسامح مع "معاداة السامية أو معاداة الإسلام أو الكراهية".

وأدان رئيس الوزراء "بشدّة الأقوال المهينة والعنف الذي شهدناه خلال تظاهرات" جرت في عدد من مدن البلاد في نهاية الأسبوع.

وأتت تغريدة ترودو بعد أن استخدمت الشرطة في تورونتو الأحد الغاز المسيل للدموع إثر صدامات دارت خلال تجمّع داعم لإسرائيل بين متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين وآخرين مناصرين للدولة العبرية.

وكان مئات المتظاهرين تجّمعوا في ساحة بوسط مونتريال رافعين الأعلام الإسرائيلية للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل.

لكنّ التظاهرة التي بدأت بهدوء تعكّرت أجواؤها بوصول متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين، ما أجّج التوتّر بين المجموعتين ودفع شرطة مدينة مونتريال إلى إعلان أنّ التظاهرة "غير قانونية".

وتدخّلت فرق من شرطة مكافحة الشغب وأطلقت الغاز المسيل للدموع للفصل بين متظاهري المجموعتين وتفريقهم، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وعلى مدى ساعات تعقّبت الشرطة أعداداً من المتظاهرين المؤيّدين للفلسطينيين الذين تفرّقوا ثم عادوا للتجمّع في وسط المدينة في شوارع تضمّ أسواقاً مزدحمة بالمارّة.

وكان آلاف من المتظاهرين المؤيّدين للفلسطينيين تجمّعوا السبت في الموقع نفسه للتنديد بالقمع الإسرائيلي وبـ"جرائم حرب" ترتكبها إسرائيل في غزة، وفق المتظاهرين.

والسبت نُظّمت تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين في مدن كندية عدة بينها تورونتو وأوتاوا وفانكوفر.

وقُتل 42 فلسطينيًا بضربات إسرائيلية الأحد في يوم هو الأكثر دموية خلال أسبوع شهد تصعيدا غير مسبوق للعنف.

وعقد مجلس الأمن الدولي في غضون أسبوع ثلاث اجتماعات لبحث النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني لم تحقّق أي تقدّم.

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