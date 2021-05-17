الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة تؤكد أمان وفعالية الجرعات المنخفضة والمنتظمة للأسبرين

أسبرين
أسبرين

خلصت دراسة جديدة -ضمت الآلاف من مرضى القلب إلى أن تناول جرعتين من الأسبرين بانتظام يبدو آمنًا وفعالًا في منع مشاكل القلب والسكتات الدماغية.
 

وأشار الباحثون في كلية بايلور بجامعة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية إلى أن الكثيرين يفضلون تناول جرعات منخفضة، لدرجة أنه من غير الواضح ما إذا كانت النتائج يمكن أن تثبت أن العلاجات متكافئة حقا، كما يرى بعض الخبراء المستقلين أن نصف الأشخاص الذين وُصفت لهم جرعات أعلى أخذوا جرعات أدنى مما تم وصفه أو توقفوا عن استخدام الأسبرين تمامًا.


وقال الدكتور سليم فيراني أستاذ أمراض القلب في كلية بايلور: "غالبًا ما يقرر المرضى لأنفسهم ما يريدون تناوله، لأنهم يقومون بشراء الأسبرين بأنفسهم، ومع ذلك، تظهر النتائج أنه لا يوجد سبب وجيه لتناول جرعة أعلى من 325 ملليجراما، والتي افترض العديد من الأطباء أنها ستعمل بشكل أفضل من 81 ملليجراما".


ونوَّهت النتائج المتوصل إليها -التي نشرت في عدد مايو من مجلة "نيو إنجلاند" الطبية- بمساعدة الأسبرين في منع تجلط الدم، ولكن لا يُنصح به للأشخاص الأصحاء الذين لم يصابوا بعد بأمراض القلب، لأنه ينطوي على خطر النزيف، ومع ذلك، فإن فوائده واضحة للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة قلبية أو جراحة مجازة أو الشرايين المسدودة التي تتطلب دعامة.

 

يشار إلى أن الأَسْبِرِين أو حمض الساليسيليك هو أحد أشهر الأدوية وأكثرها شعبية،و يستخدم لعلاج أعراض الحمى والآلام الرثوية خلال القرن الماضي وما زال حتى الآن علاجاً متميزاً على بدائله. كما يستخدم لتجنب تكون الجلطات المسببة للنوبات القلبية.

 

وبات الأسبرين أكثر الأدوية إنتاجا ومبيعا في العالم منذ أكثر من قرن عندما أطلق الصيادلة الألمان في مصانع (باير) للكيماويات هذا الاسم على الساليسيليك ويستخدم أيضا في علاج مرض كاواساكي والتهاب التامور والحمى الروماتيزمية.

تجلط الدم امريكية وقف العلاج الأمريكي أشخاص دراسة جديدة نوبة قلبية ولاية تكساس استخدام الاشخاص مرضى القلب الإسبرين السكتات الدماغية

الأكثر قراءة

الغرف التجارية: 400 جنيه ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

جيش الاحتلال يعلن قصف 9 منازل لقادة حماس فى غزة

مسؤول أمنى إسرائيلى: جولة التصعيد مع غزة تقترب من نهايتها

اليوم.. باريس تستضيف مؤتمرًا دوليًا لدعم السودان

أمريكا تشكر مصر على جهودها المستمرة لوقف العنف في فلسطين

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

60 جريحا في انهيار مدرج لكنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف قرب القدس

مسؤول طبي: 42 فلسطينيا استشهدوا في غارات الاحتلال على غزة

سفير الصين لدى فلسطين: وقف إطلاق النار يجب أن يكون خطوة لاستئناف المفاوضات