الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن الصين سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أمس الأحد ارتفاعا من 18 حالة في اليوم السابق، ومسجلة أكبر زيادة يومية في أكثر من ستة أسابيع.

وذكرت اللجنة في بيان أن خمسا من الحالات الجديدة محلية، أما باقي الحالات واردة من الخارج، وعدد الحالات الجديدة المؤكدة هو الأعلى منذ تسجيل 26 حالة في الثاني من أبريل .

وقالت الهيئة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولا من 19 إصابة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90872 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و512115.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.