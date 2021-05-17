سفير مصر لدى الأمم المتحدة: قضية فلسطين هى قضية مصر والعرب

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس أن الجهد المصري منذ البداية مع القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية الوقف الفوري لهذا العنف الذي راح ضحيته أرواحا بريئة.



وقال إدريس -في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"- إن قضية فلسطين هي قضية مصر والعرب، وعاشتها أجيال الدبلوماسية المصرية، وهي قضية شعب محتل يبحث عن حقوقه المشروعة.



وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمم المتحدة الأخيرة جرى خلالها تداول القضية الفلسطينية، وكانت هناك محاولات لإصدار بيان صحفي يعكس ما تمت مناقشته خلال الجلسة، لكن المحاولات لم تنجح، لافتًا إلى أن جلسة مفتوحة عُقدت خارج أعضاء المجلس، والسماح لعدد من الدول للحديث، ومنها مصر والأردن وتونس والجامعة العربية.



وأوضح إدريس أنه يجري العمل على لفت الأنظار إلى قضية الاحتلال، والتحرك على مسار أفق سياسي لإعطاء أمل لعودة الحقوق لأصحابها بموجب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدًا أنه لابد من بناء دول فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن التنفيذ ينتظر التوافق الدولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من الضروري استكمال التوافق خلال الفترة المقبلة.



ولفت إدريس إلى أن هناك محاولات تهجير قسري في القدس أدت لدوامة من العنف الشديد وزهق الأرواح، منوهًا بأنه لابد من التعامل مع أصل قضية الاحتلال بحل جذري حتى لا تتكرر هذه الدوامات مرة أخرى، فنحن أمام شعب يطالب بحقوقه، والمجتمع الدولي متفق على إنهاء الاحتلال وحل الدولتين.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها عشرات الفلسطنين ، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.