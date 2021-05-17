إيطاليا.. الرقص فى الملاهى الليلية سيصبح ممكنا رغم الجائحة

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إن الرقص في ملهى ليلي سيصبح ممكناً مرة أخرى في إيطاليا، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وذلك مع إطلاق رابطة مشغلي الملاهي الليلية تجربتين تتضمن أحداثا واسعة النطاق لأولئك الذين أجروا فحوصات وتلقوا التطعيم ضد كورونا.



ومن المقرر أن تبدأ التجربة في 5 يونيو في مدينة جاليبولي الساحلية جنوبي إيطاليا، حيث سيتم السماح لألفي شخص بالتجمع للاحتفال في الهواء الطلق في ملهى براجا.



وتم التخطيط لإجراء تجربة أخرى في مكان مغلق في ملهى فابريك في ميلانو ولم يتم تحديد موعد لهذا الحدث.



كما أوضحت جمعية شركات الترفيه "سيلب-فيب"، في جاليبولي في أبوليا، أنه سيتم السماح بالدخول فقط لعشاق الرقص الذين يمكنهم إظهار نتيجة حديثة سلبية لفحص فيروس كورونا أو بطاقة التطعيم الخاصة بهم.



ولن يكون داخل هذه الأماكن مسافات أمان محددة، ولكن يجب على الضيوف ارتداء الكمامات.وسيتم إجراء فحوصات كورونا مرة أخرى عند مغادرة الملهى.



ومن المقرر إجراء محادثات لخبراء مع الحكومة اليوم الاثنين في روما، والتي قد تتناول أيضًا تغيير موعد الإغلاق - ربما إلى الساعة 11 مساءً.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.