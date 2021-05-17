ضبط مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر و15 شيشة فى كوم أمبو (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة يحيي إبراهيم حملة لمتابعة المواعيد المقررة لغلق المحلات والورش، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا المستجد تم فيها ضبط عدد من المقاهي المخالفة تعمل اثناء وقت الحظر.

حيث تم ضبط 15 قلب شيشة، وتحرير 27 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات للعاملين بمحلات البقالة وصيدليات.

وشارك بالحملة كلاً من:رؤساء الاحياء ''شرق - وسط - غرب"، ورؤساء الوحدات القروية .

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كافة الجهات المعنية بالبدء الفوري في تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواءاً فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقي أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ،و01091565955 ، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528لضمان الإلتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.



وأشار اللواء أشرف عطية، بأنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التالي: يسمح بصلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الإحترازية ، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الفطر ، بجانب حظر أى تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية ،بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساءاً ، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساءاً وذلك إعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، و إستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات.

مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر

مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر