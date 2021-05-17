الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر و15 شيشة فى كوم أمبو (صور)

مقاهى مخالفة لمواعيد
مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة يحيي إبراهيم حملة لمتابعة المواعيد المقررة لغلق المحلات والورش، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا المستجد تم فيها ضبط عدد من المقاهي المخالفة تعمل اثناء وقت الحظر. 

حيث تم ضبط 15  قلب شيشة، وتحرير 27 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات للعاملين بمحلات البقالة وصيدليات.

وشارك بالحملة كلاً من:رؤساء الاحياء ''شرق - وسط - غرب"، ورؤساء الوحدات القروية . 

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كافة الجهات المعنية بالبدء الفوري في تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواءاً فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقي أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ،و01091565955 ، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528لضمان الإلتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.


وأشار اللواء أشرف عطية، بأنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التالي: يسمح بصلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الإحترازية ، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الفطر ، بجانب حظر أى تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية ،بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساءاً ، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساءاً وذلك إعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، و إستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات.

مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر
مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر
مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر
مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر
مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر
مقاهى مخالفة لمواعيد الحظر
أسوان التزام اللجنة العليا محافظ أسوان كوم امبو المقاهي المخالفة فيروس كورونا المستجد

الأكثر قراءة

أمريكا تشكر مصر على جهودها المستمرة لوقف العنف في فلسطين

بحثا ملف سد النهضة.. الرئيس السيسي يلتقي البرهان في باريس

آلاف السعوديين يغادرون المملكة بعد 16 شهرا من تعليق السفر

فى حريق هائل.. كواليس 9 ساعات رعب لأهالى قرية العضايمة بإسنا (صور)

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الشركة المُصنِعة لطائرات الرافال في باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول طبي: 42 فلسطينيا استشهدوا في غارات الاحتلال على غزة

سفير الصين لدى فلسطين: وقف إطلاق النار يجب أن يكون خطوة لاستئناف المفاوضات

ممثلة أمريكا بالأمم المتحدة: الإسرائيليين والفلسطينيين لهم الحق في العيش بأمان