إيرادات أفلام العيد فى رابع يوم.. رامزجلال يتصدر

حققت أفلام السينما امس الأحد إيرادات عالية جدا رغم ظروف فيروس كورونا وقرارات مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي، حيث يعرض في السينمات ثلاث أفلام جديدة والتي ترصد "الدستور" في التقرير التالي إيرادات تلك الأفلام.



وحقق فيلم "أحمد نوتردام" إيرادات مليون و800 ألف جنيه وهو تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.



وتدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.



وحقق فيلم "ديدو" مليون و400 ألف جنيه وهو ن تاليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.



وحقق الفيلم الثالث والأخير "ثانية واحدة" إيرادات 350 ألف جنيه، وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.



وتدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

ويعرض خلال الموسم أيضا فيلم "وقفة رجالة" والذي حقق نجاحا كبيرا ومنذ عرضه في شهر يناير الماضي وهو من بطولة فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.