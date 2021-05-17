الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استطلاع: 60% من اليابانيين يرون ضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

أظهر استطلاع للرأي أن 59.7% من اليابانيين يعتقدون أنه يجب إلغاء أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية هذا الصيف، وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وبطء طرح اللقاحات قبل أقل من ثلاثة أشهر من الأولمبياد.


ووجد الاستطلاع -الذي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية ونشرت نتائجه - أن 25.2% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الألعاب يجب أن تُقام بدون متفرجين، في حين أن 12.6% يفضلون إقامة الحدث الرياضي العالمي بعدد محدود من المتفرجين.


وقالت الوكالة إن نتائج الاستطلاع -الذي أجري عبر الهاتف على مستوى البلاد واستمر يومين- تعكس شكوكًا متزايدة بشأن إقامة الألعاب، والتي تم تأجيلها بالفعل لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تواجه البلاد موجة رابعة من الإصابات التي تنطوي على المزيد من التحورات المُعدية.


وعلى الرغم من أن منظمي الأولمبياد قرروا بالفعل عدم حضور متفرجين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، أظهر الاستطلاع أن 87.7% قلقون من أن تدفق الرياضيين وأعضاء البعثات من الخارج قد ينشر الفيروس.
 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

 

واضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي .

اليابان الأولمبياد كورونا فيروس اولمبياد طوكيو فيروس كورونا طوكيو الاصابات انتشار الفيروس ارتفاع الاصابات إصابات لقاحات بفيروس كورونا استطلاع للرأي جائحة فيروس كورونا اللقاح الإصابات بفيروس كورونا

الأكثر قراءة

الغرف التجارية: 400 جنيه ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

أمريكا تشكر مصر على جهودها المستمرة لوقف العنف في فلسطين

جوتيريش يحذر من أزمة «لا يمكن احتواؤها» مع مقتل 42 فلسطينيا فى غزة

إيرادات أفلام العيد فى رابع يوم.. رامزجلال يتصدر

بحثا ملف سد النهضة.. الرئيس السيسي يلتقي البرهان في باريس

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

60 جريحا في انهيار مدرج لكنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف قرب القدس

مسؤول طبي: 42 فلسطينيا استشهدوا في غارات الاحتلال على غزة

سفير الصين لدى فلسطين: وقف إطلاق النار يجب أن يكون خطوة لاستئناف المفاوضات