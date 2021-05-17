استطلاع: 60% من اليابانيين يرون ضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

أظهر استطلاع للرأي أن 59.7% من اليابانيين يعتقدون أنه يجب إلغاء أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية هذا الصيف، وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وبطء طرح اللقاحات قبل أقل من ثلاثة أشهر من الأولمبياد.



ووجد الاستطلاع -الذي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية ونشرت نتائجه - أن 25.2% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الألعاب يجب أن تُقام بدون متفرجين، في حين أن 12.6% يفضلون إقامة الحدث الرياضي العالمي بعدد محدود من المتفرجين.



وقالت الوكالة إن نتائج الاستطلاع -الذي أجري عبر الهاتف على مستوى البلاد واستمر يومين- تعكس شكوكًا متزايدة بشأن إقامة الألعاب، والتي تم تأجيلها بالفعل لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تواجه البلاد موجة رابعة من الإصابات التي تنطوي على المزيد من التحورات المُعدية.



وعلى الرغم من أن منظمي الأولمبياد قرروا بالفعل عدم حضور متفرجين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، أظهر الاستطلاع أن 87.7% قلقون من أن تدفق الرياضيين وأعضاء البعثات من الخارج قد ينشر الفيروس.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

واضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي .