الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو الاستغاثة من سيدة بعد خطف نجلها

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

أكد مصدر أمني  أنه بشأن مقطع فيديو وصور لإحدى السيدات تستغيث بأمن الشرقية بعد قيام طليقها وشقيقه بخطف نجلها عنوه والإعتداء على شقيقها فى ديرب نجم بالشرقية.

 

 وأوضح أنه بالفحص تبين أنه أثناء قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم) بالدلوف من مسكن أهليتها وبرفقتها نجلها وشقيقها من الأم، فوجئت بتواجد (زوجها وشقيقه) أسفل المنزل وحدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية وقاما سالفى الذكر بأخذ الطفل داخل سيارتهما والفرار به، وباستدعاء الزوجة المشار إليها أيدت ما جاء بالفحص.

 

وأكد المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (الزوج وبرفته نجله) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

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