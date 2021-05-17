الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تؤكد صحة التقارير عن التخلص من جثث ضحايا كورونا فى نهر بولاية أوتار براديش

جثث ضحايا كورونا
جثث ضحايا كورونا

أكدت حكومة ولاية أوتار براديش الهندية تقارير صحفية تحدثت عن اكتشاف مئات الجثث المدفونة على ضفاف نهر وسط ترجيح بأنها جثث أشخاص توفوا بمرض كورونا.


وقالت الحكومة، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز، إنه تم العثور على جثث ضحايا كورونا ملقاة في بعض الأنهار الهندية في أول اعتراف رسمي بممارسة مقلقة قالت إنها قد تنبع من الفقر والخوف من المرض في القرى.


وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قدرت عدد الجثث التي تم العثور عليها بـ300 جثة، في مدينة براياجراج بالولاية الهندية.


وقال ضابط شرطة كبير يدعى كيه. بي. سينغ، إن السلطات حددت المنطقة على أنها منطقة لحرق جثث المتوفين جراء جائحة كوفيد-19، لافتا لى أن الشرطة لن تسمح بأي عمليات دفن أخرى على طول النهر.


وشكك نافنيت سيجال المتحدث باسم حكومة الولاية اليوم الأحد في تقارير أفادت بأن أكثر من ألف جثة دفنت على طول ضفاف النهر.


وقال راميش كومار سينج وهو عضو في منظمة تساعد في حرق الجثث، إن الناس يلقون بها في الأنهار بسبب ارتفاع الأسعار في أداء الطقوس ونقص الأخشاب.


يأتي ذلك في وقت تٌكافح فيه الهند للتعامل مع الموجة المستمرة للفيروس، وتكبدت ولايتا أوتار براديش وبيهار أكبر قدر من الخسائر.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم 

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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