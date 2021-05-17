الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين عام المحامين العرب يثمن الجهود المصرية لتخفيف معاناة الفلسطينين

النقيب المكاوي بن
النقيب المكاوي بن عيسى

ثمَّن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى الجهود المصرية الحثيثة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح مصر لمعبر رفح تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.


وقال المكاوي - في بيان - إن مصر تلعب دورًا أساسيًا وهامًا في القضية الفلسطينية، وأعلنت مع بداية الاعتداءات الإسرائيلية في القدس إدانتها واستنكارها لاقتحام المسجد الأقصى ومحاولة تهويد القدس وتأكيدها ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين والتوصل إلى حل سياسي شامل.


وأشاد المكاوي بالتحركات المصرية التي تناسبت مع تطورات الأزمة في كافة الاتجاهات خاصة على المستوى الدبلوماسي لمحاولة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع بالاتصال بالأطراف المعنية والشركاء على المستوى الدولي والجانب الأمريكي، وتأكيد الخارجية المصرية ضرورة إنهاء مسببات الأزمة جذريًا باستيفاء حقوق الفلسطينيين ووقف التوسع الاستيطاني وإنشاء الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


كما ثمن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب جهود تونس العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي في التعبير عن الموقف العربي في المجلس ودعوتها لعقد جلستين طارئتين للمجلس وثالثة علنية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وعدد من الدول الأعضاء، واتصالاتها المكثفة بالدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل تحرك دولي يضع حدًا للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

 

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينيا، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

 

ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية، بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

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