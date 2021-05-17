الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى ينفى حرمان المحامى محمد رمضان من الرعاية الصحية بالسجن

المحامى الحقوقى
المحامى الحقوقى محمد رمضان

نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره من ادعاءات من خلال الحساب الخاص بباحثة فى أحد المراكز البحثية الأجنبية، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حول قيام عدد من المنظمات الحقوقية بإصدار بيان استنكرت خلاله حرمان المحامى الحقوقى محمد رمضان، من تلقى الرعاية الصحية داخل محبسه بسحن طره. 

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا ويأتى فى إطار محاولات التأثير على إدارة السجن لحصول السجين المذكور على بعض المزايا خارج إطار اللوائح والقوانين المطبقة على كافة النزلاء. 

وشدد المصدر على تلقى النزيل المذكور كافة أوجه الرعاية الصحية وانتظام مواعيد الزيارات الخاصة به، فى إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة سُبل الرعاية للنزلاء على مستوى الجمهورية، ولا سيما الصحية والطبية تماشيًا مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

مصدر أمني حقوق الانسان الرعاية بالسجون مصلحة السجون حقوق السجناء

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