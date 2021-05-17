مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقين فى حادث تصادم بالفيوم

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي على طريق مستشفى الصدر، بمدينة الفيوم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم برئاسة الدكتور هاني همام مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية الفيوم، إلى محل الواقعة.

واستقبل مستشفى الفيوم العام، 3 أشخاص، اثنين أشقاء وعمهم الثالث، في حادث التصادم بسبب سوء الأحوال الجوية، وعدم الرؤية، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقامت إدارة مرور الفيوم برفع آثار الحادث وعودة الحركة إلى الطريق مرة أخرى.