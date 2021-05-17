الرئيس السيسى: نتحرك لإنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجهود المصرية مستمرة من أجل العمل على عودة الهدوء في فلسطين بشكل عاجل بعد الاشتباكات العنيفة بين فلسطين وإسرائيل خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تصريحاته لقناة «فرانس 24» ونشرها السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مصر تسعى من أجل وقف القتل والعنف بين الجانبين.

وتابع: «نتحرك لإنهاء الصراع بين الجانبين بصفة عاجلة».