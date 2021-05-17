«مترو الأنفاق» تعلن تعديل مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تم تعديل مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك إبتداءا من صباح يوم الإثنين الموافق 17-5-2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة فى تمام الساعة 5:15 ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 م ومن محطة العتبة الساعة 11:55 م.

وأضاف "البيان" أنه تتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص، وتتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م.

وناشدت الشركة جميع مستخدمى مرفق مترو الإنفاق بضرورة ارتداء الكمامة داخل جميع المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة، مع التأكيد على أن الشركة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المحطات والقطارات من خلال عمليات التعقيم والتطهيرالمستمرة.