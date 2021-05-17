«الإفتاء» بعد قرار رفع الحظر عن مصر: «اللهم زيارة إلى بيتك الحرام»

علقت دار الإفتاء المصرية على قرار السعودية باستمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، إلى 13 دولة، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

ونشرت دار الإفتاء المصرية دعاء يقول" اللهم زيارة إلى بيتك الحرام" وقوله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى".

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها، توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.

كان التلفزيون السعودي أعلن أن المملكة ستنظم الحج هذا العام وفق شروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا، ونقل التلفزيون عن وزارة الحج والعمرة أنه "سيتم الإعلان عن آلية واشتراطات حج هذا العام لاحقا".

ورغم عدم تأكيد الرياض الحج للزوار الأجانب في إعلانها الجديد، إلّا أنها بعثت بإشارات إبجابية لهم. سمحت السعودية العام الماضي لعدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة بأداء مناسك الحج، لكنها سمحت لاحقا بأداء العمرة للمقيمين والأجانب على مراحل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الحج والعمرة أعلنت عن عزم إقامة الشعيرة لهذا العام "بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".

وتابع المصدر ذاته أن "الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان".