اغلاق ١١منشأة وتحصيل غرامات فورية فى حملة بالإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مساء الأحد، لتفعيل قرارات رئيس الوزراء ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا الخاصة بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها في التاسعة مساءً، اعتبارا من ٦ مايو ٢٠٢١ ولمدة اسبوعين.

دفع رجب النقيدي رئيس حي وسط الاسكندرية، بحملة مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، ورفع الإشغالات والتعديات.

وتم خلال الحملة المرور علي المحلات والمنشآت بالشوارع الآتية:( الإسكندر الأكبر ، عمر لطفي، لاجيتية، بور سعيد، جواد حسني، الجواهر ، جلال الدسوقي، سعيد الجندي وطريق الجيش) بمشاركة مدير إدارة اشغال الطريق وإداراتي رخص المحلات والمتابعة.

أسفرت الحملة عن إغلاق ١١ منشاة عبارة عن ٨ محلات، كافيتريا، و٢ كافية، و توقيع غرامات مالية فورية قدرها ٩٤٠٠ جنيه لمخالفة قرار مجلس الوزراء، كما تم رفع ٣٧ حالة إشغال متنوع، و التحفظ على ٢٩ شيشة.



وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على غلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساءا، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الذي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وتابع الشريف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال وفقا للمواعيد التي بدأ تنفيذها اعتباراً من مساء اليوم، مشدداً على التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

ورئيس الوزراء أصدر عدة قرارات كان علي رأسها؛ غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح 9 مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين. وتكون إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لمدة 5 أيام، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة في العيد.

وحظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات.

إغلاق منشأة بحي وسط الإسكندرية

إغلاق منشأة بحي وسط الإسكندرية

إغلاق منشأة بحي وسط الإسكندرية

إغلاق منشأة بحي وسط الإسكندرية

إغلاق منشأة بحي وسط الإسكندرية