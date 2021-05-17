الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة أدفو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم، عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بالحادث، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان انقلاب سيارة سيارات الإسعاف مصابين مديرية أمن أسوان

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