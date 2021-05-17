«التخطيط»: 95 مليون جنيه لتطوير مستشفى الطوارئ بالزقازيق

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 95 مليون جنيه لاستكمال تجهيز مستشفى الطوارئ التابع لجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الشرقية شملت أيضًا استكمال مبنى كلية طب الأسنان بجامعة الزقازيق بتكلفة 50 مليون جنيه، واستكمال معهد الأورام المرحلة الثانية بمستشفى جامعة الزقازيق بتكلفة 40 مليون جنيه، واستكمال البنية التحتية للجامعة من مياه وصرف وكهرباء بتكلفة 6 مليون جنيه، واستكمال مسرح كلية الزراعة بجامعة الزقازيق بتكلفة 5 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد الكليات بجامعة الزقازيق تبلغ 18 كلية تمثل 3.5% من إجمالى الجمهورية، وإجمالى عدد الطلاب المقيدين 129.7 ألف طالب منهم 53.5% نسبة الإناث بين صفوف الطلاب، ويبلغ إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 6160 عضو بمتوسط 21 طالب لكل عضو هيئة تدريس.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 151 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 18,3مليار جنيه بنسبة زيادة 260% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 7,1% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بالمحافظة بخطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 11,6 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 63,2%، ويخص قطاع الاسكان استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه بنسبة 24,2%، ويخص قطاع التنمية المحلية 924,9 مليون جنيه بنسبة 5%، إلى جانب توجيه 650 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,6%، علاوة على توجيه 194 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 1%، بالإضافة إلى توجيه 541,3 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 3%.