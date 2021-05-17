«أبيكورب»: 109 مليارات دولار استثمارات البتروكيماويات بالشرق الأوسط خلال 4 سنوات

قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إنه من المتوقع أن تزداد الاستثمارات المخططة في قطاع البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 109 مليار دولار أمريكي في 2021-2025، بزيادة قدرها 14.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بتوقعات العام الماضي.

«أبيكورب»: 109 مليار دولار إجمالي استثمارات البتروكيماويات بالشرق الأوسط خلال 4 سنوات

وأشارت «أبيكورب» في تقريرها السنوي عن توقعاتها لاستثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2021-2025، إلى أنه على النقيض من ذلك ، تراجعت الاستثمارات الملتزمة بمقدار 7.7 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 12.5 مليار دولار أمريكي؛ بسبب استكمال العديد من المشاريع العملاقة في عام 2020.

وأوضحت «أبيكورب»، أنه على الرغم من أن أسواق البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تحسنًا عامًا في الطلب بسبب زيادة استهلاك المواد الأساسية مع استمرار حملات التطعيم وتعافي الاقتصادات، إلا أن بعض الاستثمارات البتروكيماوية الملتزمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم إعادة تقييمها وترشيدها بسبب الضغوط المالية وانضباط رأس المال وكفاءة التكلفة و ديناميكيات السوق المتطورة.

أما بالنسبة لاستثمارات الطاقة المتجددة، توقعت «أبيكورب» إضافة ما يقدر بـ 3 واط من الطاقة الشمسية في عام 2021 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما يقرب من 20 جيجاوات بحلول عام 2025.

كما تدخل طاقة الرياح ومصادر أخرى مثل الطاقة الكهرومائية خاصة بها مع تقدم البلدان خطط تنويع الطاقة الخاصة بهم.

كما ستتمكن الأردن من زيادة نسبة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة من 1٪ فقط في عام 2012 إلى حوالي 20٪، بينما تشكل مصادر الطاقة المتجددة 4 جيجاوات في المغرب (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية) حوالي 37٪ من إجمالي مزيج التوليد في البلاد، وحوالي 90٪ من خط أنابيب المشروع الحالي الذي يبلغ 3.5 جيجاوات، بينما يبلغ إجمالي الطاقة المتجددة المركبة في مصر حوالي 2.3 جيجاوات، بما في ذلك 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و 1.3 جيجاوات من الرياح البرية.