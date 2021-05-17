التخطيط: 65 مليون جنيه لتطوير بحيرة المنزلة خلال العام الحالى

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 65 مليون جنيه لتنفيذ أعمال التطوير ببحيرة المنزلة بمحافظة بورسعيد وتنفيذ أعمال تكريك بمنطقة الرؤوس البحرية، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد تشمل أيضًا إنشاء المسار الخاص بنقل 5 ملايين م3/ يوم من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بتكلفة 55 مليون جنيه، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 500 فدان وإعادة تأهيل وتسيع وتعميق المصارف العامة بتكلفة 15 مليون جنيه، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف الفرما بتكلفة 5 ملايين جنيه، استكمال أعمال تطهير القنوات الشعاعية بمثلث الديبة وعدد 2 لسان بحرى لحماية مدخل بوغاز أشتوم الجميل 1 بتكلفة 3 ملايين جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن أطوال المصارف المغطاه بمحافظة بورسعيد تبلغ 1670 ألف كم تمثل 0.28% من إجمالى الجمهورية، وتقدر مساحة الأراضى المستفيدة بنظام الصرف المغطى 16700 فدان، فيما يبلغ متوسط كميات المياة المستخدمة لرى الفدان 3252 م3، وكمية مياه الري المستخدمة للزراعة 362684 ألف متر 3/ يوم تمثل 1% من إجمالى الجمهورية.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 151 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 20/2021 تبلغ 18.3مليار جنيه بنسبة زيادة 260% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 7.1% من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بورسعيد بخطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 11.6 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 63.2%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 4.4 مليار جنيه بنسبة 24.2%، ويخص قطاع التنمية المحلية 924.9 مليون جنيه بنسبة 5%، إلى جانب توجيه 650 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3.6%، علاوة على توجيه 194 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 1%، بالإضافة إلى توجيه 541.3 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 3%.