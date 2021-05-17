نقابة المهن الموسيقية تستنكر الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطينى

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا استنكرت فيه الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية.

وقالت النقابة: "تدين نقابة المهن الموسيقية المصرية وتستنكر كل الاعتداءات الوحشية الصهيونية على الشعب الفلسطيني مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء وتدين الاعتداء على المسجد الأقصى وكل أحياء القدس وغزة وتطالب العالم الحر والمجتمع الدولي بممارسة دوره الإنساني في منع الكيان الصهيوني من مواصلة الإعتداءات الوحشية علي الشعب الفلسطيني"



واختتمت النقابة بيانها بـ "عاشت فلسطين حرة موحدة أبية، نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وهو ما لاقى قبولا هائلا في الأوساط الفنية نتيجة الهجمات الوحشية على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة خلال الأيام الماضية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وفي سياق متصل، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.



وأكد سامح شكري وزير الخارجية، الأحد، أن ما يتعرض له الاستقرار الإقليمي اليوم من اهتزاز لم يكن وليد اللحظة؛ بل هو نتيجة مباشرة لسيـادة مناخ من الاحتقـان والإحباط تولد عبر سنوات وسنوات من التراجع المنتظم لكل جهد حقيقي لإحلال السلام في المنطقة، داعيًا لضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية أمام الجلسة العلنية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وقال سامح شكري، إنهم يجتمعون اليوم بعد مضي نحو ما يزيد على اثنين وسبعين عامًا على بدء الـمأساة الفلسطينية، ونحو اثنين وأربعين عامًا على إطلاق مسار السلام في المنطقة الذي شهد في بداياته آمالًا عظيمة بإمكان تحقق السلام في المنطقة، غير أن تلك الآمال تبددت شيئًا فشيئًا مع كل محاولة لم يكتب لها النجاح لوضع حد للصراع الذي شهدت فيه القضية الفلسطينية انتكاسات متتالية فاقمت من مناخ الإحباط والاحتقان، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم.