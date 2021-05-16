الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تثمن تحركات الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل فخر واعتزاز جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين على الصعيدين السياسي والإنساني، لتؤكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.

وإذ تتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصادق الشكر للقيادة السياسية على دعمها الدائم لجهود السلام في المنطقة، وبشكل خاص لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة ولتحقيق السلام القائم على العدل، فإنها تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المصرية لوقف العدوان وتغليب مسار الحل السياسي الذي تتبناه مصر والذي من شأنه حقن دماء الأبرياء ووضع قواعد الاستقرار والتنمية كأولوية لمنطقة الشرق الأوسط.

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