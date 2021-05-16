الإثنين 17 مايو 2021
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عالم

والي القضارف: نظام عمر البشير سلم الأراضي السودانية للمليشيات الأثيوبية

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي

أكد والي القضارف السودانية سليمان علي، الأحد، أن المليشيات الإثيوبية على مدى عهد نظام عمر البشير البائد استولت على جزء كبير من أراضي السودانيين والاعتداء عليهم وإبعادهم من مزارعهم بسبب ضعف القرار السياسي للدولة وليس ضعف القوات المسلحة.

وأشاد والي القضارف بشهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بدماءهم وهم يتصدون للمليشيات الإثيوبية بالحدود الشرقية للبلاد.

وقال والي القضارف لدى مخاطبته اليوم بقيادة الفرقة الثانية مشاة أن النظام البائد ظل يدير معارك وهمية مع العالم الخارجي الأمر الذي أدى إلى إضعاف الدولة وإدخالها في حصار أثر على الواقع الاقتصادي والتنموي ومكن المليشيات من التوسع في أراضي السودانيين بالفشقة.

وأعرب سليمان علي عن ثقته في قدرة القوات المسلحة في الحفاظ على الأراضي المستردة وفرض سيادة السودان على أراضيه، وأكد أن فترة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة أكبر فترة تاريخية توحد فيها السودانيون بعد توقيع سلام جوبا والتوافق الذي حدث الى جانب وقوف اهل السنه خلف قضية استرداد أراضي الفشقة بالحدود الشرقية للسودان.

 

السودان يؤكد بسط سيطرته على كافة أراضيه 

 

فيما جدد نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة قائد متقدم الحدود الشرقية الفريق ركن منور عثمان عهد القوات المسلحة الحفاظ على الأراضي المستردة وفرض سيادة السوان على أراضيه، وأضاف أن ما تقوم به القوات المسلحة من صميم عمل ومهنية الجيش وهي تحمي أرض البلاد بلا مكاسب سياسية أو غيرها.

وأعرب  منور عثمان عن شكره للدعم المقدم من قبيلة البلالة الجديد وقال إن هذا الدعم يعتبر دافعا معنويا للمضي قدما للحفاظ على أراضي الفشقة مشيرا إلى أن الدعم المقدم يعد موقفا للشجاعة والاعزاز وقال إن الجيش لن يستطيع أن يقدم أي انجاز مالم يلتف حوله السودانيون.

من ناحيته ثمن ممثل قبيلة البلاله العمده ادم حسن سكين جهود القوات المسلحة بالحدود الشرقية التي أصبحت عصية على الطامعين بفضل انفتاح الجيش بالفشقة، مؤكدا وقفتهم ومساندتهم لتلك الجهود حتى استرداد كافة أراضي السودانيين.

السودان الخرطوم إثيوبيا الفشقة الجيش السوداني

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