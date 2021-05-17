الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متظاهرون ينددون باعتداءات الاحتلال على غزة في المغرب

تظاهرات في المغرب
تظاهرات في المغرب

شهدت عدة مدن مغربية الأحد، تظاهرات دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرّض منذ حوالى أسبوع لقصف إسرائيلي عنيف.

وفي العاصمة الرباط تجمّع حوالى ألف متظاهر في وسط المدينة للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

ورفع متظاهرون أعلام فلسطين ولافتات كتب على إحداها "الشعب المغربي، دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مع المقاومة.. ندين العدوان الصهيوني".

وردّد المتظاهرون هتافات من بينها "فلسطين حرّة حرّة، والصهاينة برّا برّا (خارجها)"، و"لبّيك يا أقصى" و"عالقدس رايحين شهداء بالملايين".

وخلال التظاهرة أحرق المحتجون علم إسرائيل.

وجرت تظاهرات مماثلة في العديد من المدن المغربية ولا سيّما في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومراكش، قبلتها السياحية، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنقاذ غزّة.

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