الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر بفرنسا: هناك تطابق في وجهات النظر تجاه العديد من القضايا

علاء يوسف
علاء يوسف

أكد سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف تطابق وجهات النظر بين مصر وفرنسا، تجاه قضايا التنمية والتعافي الاقتصادي ودعم الاستقرار والأمن بالقارة الأفريقية، وعلى رأسها الأزمة الليبية.
وأشار يوسف في تصريحات خاصة للقناة "الأولى" بالتلفزيون المصري مساء اليوم، إلى أن قيادة البلدين تحرصان على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا الإقليمية، من بينها الإفريقية، وأن السنوات الماضية شهدت مزيدا من التقارب والاتفاق في الرؤى في مواقف مصر وفرنسا تجاه مختلف القضايا والأزمات المختلفة.
وشدد على أن البلدين لديهما رؤية مشتركة تجاه الأزمة الليبية تركز على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار ،وخروج القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات بما يحافظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
ولفت يوسف إلى أن التعاون المصري الفرنسي يركز أيضا على القارة الإفريقية، حيث تحرص البلدين على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإفريقية، من بينها قضية الساحل التي تشكل أهمية كبرى للبلدين.

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