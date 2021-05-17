«تموين الأقصر»: استئناف أعمال توريد القمح خلال ثالث أيام العيد

كشف الدكتور تامر صلاح مجهودات مديرية التموين بالأقصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث كثفت المديرية حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية على الأسواق، حيث تم استئناف أعمال توريد القمح خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك ووصل إجمالي التوريد حتى نهاية عمل يوم 15/ 5/ 2021 كمية قدرها 10889.536 طن بنسبة 32%

من إجمالي السعة التخزينية لمحافظة الأقصر.

وأسفرت الحملات عن تحرير 143 محضرا ومخالفة تموينية ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية.

وتابعت الحملات استمرار انتظام عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة خلال المواعيد الرسمية المقررة التي كانت عليها قبل شهر رمضان المعظم، ما أدى إلى توفر الخبز بالمخابز للمواطنين وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل، ولم ترد شكاوى إلى غرفة العمليات خلال هذه الفترة، وتم صرف 39.8 مليون رغيف بمعدل 2.6 مليون رغيف / يوم من خلال 308 مخبز.



كما تم صرف الدقيق البلدي للمخابز البلدية عن حصة أيام عيد الفطر المبارك في ضوء التوجيه الوزاري رقم 14 لسنة 2021م، المنظم لذلك، وصرف كمية قدرها 2113 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 584 مستودع دقيق على مستوي المحافظة.



وفي مجال شئون التموين، ومن خلال 448 تاجرا تموينيا و169 منفذ مشروع جمعيتي تم صرف سلع تموينية بمبلغ 30.5 مليون جنيه بنسبة 70.8 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.0 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 42616 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر أبريل، وقام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وتأكدت الحملات من توافر جميع المواد البترولية بدائرة المحافظة وانتظام عمل محطات الوقود وبالأسعار الجديدة اعتبارا من 23 / 4 / 2021 دون أي معوقات أو مشاكل.