الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين الإسكندرية: توريد 86 ألف طن قمح محلى لصوامع الإسكندرية

توريد قمح بالإسكندرية
توريد قمح بالإسكندرية

قال المحاسب محمد  سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم توريد ٨٦ و٧٧٦  ألف طن قمح للصوامع بالإسكندرية، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

 

وأضاف «سعد الله»، في بيان، أن لجان استقبال القمح المحلي المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية، قد استقبلت حتى الآن أقماح محلية منذ بداية التوريد بإجمالي ٨٦٧٧٦.١٥٣ طن قمح.


وأوضح أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قد استعدت لموسم توريد القمح، حيث تم تشكيل ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان عن العام الماضي.

ويتم استقبال الأقماح الموردة بصومعة برج العرب والتي تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طنا، وصومعة مجمع السلام والتي تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طنا، وصومعة الكينج مريوط والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طنا،  وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طنا.

ولفت أنه من المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة، حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدانا.


وكان قد أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، خلال أيام عيد الفطر المبارك عدة حملات لمتابعة تنفيذ خطة استعدادات تموين الإسكندرية لأيام الإجازات والعطلات.

 

و شدد «سعد الله» على متابعة المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الفطر، وأن تقسم إجازات المخابز على ثلاث أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد، وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم و حصة يومين مقدمًا.

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