الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

لجنة مجابهة كورونا بتونس: السلالة البريطانية المتحورة هي المهيمنة في البلاد

كورونا
كورونا

أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بتونس ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير اليوم، بأن السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا المستجد هي المهيمنة في تونس بنسبة تفوق 90%، مقارنة بالسلالات الأخرى.


وقال الوزير - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، على هامش تسلم جرعات من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني - "إلى جانب السلالة البريطانية، تأتي السلالات التي طرأت عليها طفرات صغيرة، وتلك التي ظهرت لأول مرة في مدينة "ووهان" الصينية في المرتبة الثانية من حيث نسبة الانتشار في البلاد".


وأضاف أن عملية التحليل الجيني للكشف عن الإصابة بالسلالة المتحورة الجنوب إفريقية لم تحدث حتى اليوم، حيث كان وزير الصحة التونسي فوزي مهدي قد أعلن يوم الخامس من مايو الجاري عن إصابة شخصين بهذه السلالة.


وتشير المعطيات الأولية، حسب عضو اللجنة العلمية، إلى عدم انتشار السلالة الجنوب إفريقية بتونس، لاسيما بعد الإعلان عن إصابة شخص من ولاية قفصة وأجنبي يحمل جنسية أفريقية جاء إلى ولاية نابل في إطار تظاهرة رياضية، وعاد إلى بلاده بعد تماثله للشفاء، وأن اللقاحات أثبتت نجاحها في مقاومة السلالات المتحورة، وتوفر حماية ضد الحالات الخطيرة وتساهم في التقليص من الوفيات.


وفيما يتعلق بالوضع الوبائي، أشار الوزير إلى تقلص في أعداد الحالات الجديدة والوفيات منذ أسبوعين، وهو ما وصفه بـ"استقرار ذي منحى متراجع"، متابعا "الوضع الوبائي لازال دقيقا نتيجة تواصل الضغط الملحوظ على المستشفيات العمومية، وهو ما يقتضي تكثيف عمليات التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية".

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