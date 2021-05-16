الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 406 مخالفات بالمخابز البلدية في المنيا

محمود يوسف
محمود يوسف

ترأس الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، لليوم الخامس على التوالي، أعمال غرفة العمليات المركزية بمديرية التموين التي تلقت تقاريرها منذ الصباح الباكر من كافة مديري الإدارات بمديرية التموين والتجارة الداخلية بكافة المراكز للاطمئنان علي انتظام واستقرار واستمرار عمل المنشآت التموينية الحيوية.

وقال الدكتور محمود يوسف، إن مديري الإدارات قاموا بالتنسيق مع قيادات المديرية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية بالمتابعة لحظة بلحظة لعمليات صرف حصص الدقيق للمخابز وصرف الخبز للمواطنين، وكذلك السلع التموينية رغم استمرار سقوط الأمطار وموجة الطقس التي تشهدها البلاد الآن.

ووجه وكيل الوزارة، كافة الحملات الرقابية بالإدارات بأن تكون منتشرة في جميع أنحاء المراكز، مع ضرورة المتابعة الميدانية لضمان استقرار الوضع التمويني. وأوضح يوسف، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا بالتنسيق مع كل من : إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية بالمحافظة، للوقوف على مدى التزام التجار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أنه قد تحررت المخالفات التموينية أثناء المرور والمتابعة خلال فترة عيد الفطر المبارك 2021 بإجمالي عدد 406 مخالفات في مجال متابعة المخابز البلدية، وكذلك عدد 49 مخالفة في مجال متابعة الأسواق.

وزارة التموين قرارات وزير التموين المخابز البلدية الأسواق التجارية تموين المنيا

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