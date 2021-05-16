تسيير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى جوهانسبرج غدًا

تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا، على متن رحلة خاصة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جوهانسبرج، استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة النادي الأهلى، مطار القاهرة مساء غدا الاثنين، على متن رحلة مصر للطيران رقم 3200، متجهة إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بخط سير (القاهرة - أسوان - جوهانسبرج)، حيث من المنتظر أن تنهي سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات سفر البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في مدينة جوهانسبرج، يوم السبت، الموافق 22 مايو الجاري، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، لتحسم بها مشوار الفريق الأحمر بدورى أبطال إفريقيا.

وفاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، باستاد الأهلي فى السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.