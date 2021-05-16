الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توريد 154 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية في المنيا

توريد القمح
توريد القمح

كشف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 154565 طن و619 كيلو من القمح، منها 59666 طن و368 كيلو بالبنك الزراعي، و27741 طن و576 بقطاع المطاحن، و67157 طن و675 كيلو بصوامع الشركة القابضة، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، وتمهيد كافة الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.


من جانبه، أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى انه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

أسعار القمح إنتاج القمح استلام القمح استهلاك القمح في مصر استيراد القمح

الأكثر قراءة

بحثًا ملف سد النهضة.. الرئيس السيسي يلتقي البرهان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الشركة المُصنِعة لطائرات الرافال في باريس

فلسطينيون يشكرون مصر عقب فتح معبر رفح (فيديو)

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

القليوبية تسجل 64 إصابة بـكورونا و10 وفيات.. و17951 يتلقون اللقاح

قمة مصرية فرنسية بالإليزيه غدا تتناول تعزيز العلاقات الثنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحملة العسكرية ضد قطاع غزة ستستغرق وقتا أطول

الكابينت اجتمع 4 ساعات.. ماذا قال نتنياهو وقادة جيش الاحتلال بشأن التصعيد ضد غزة؟

وزيرا خارجية ليبيا وتونس يناقشان عدوان الاحتلال على غزة