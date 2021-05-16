توريد 154 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية في المنيا

توريد 154 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية في المنيا
كشف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 154565 طن و619 كيلو من القمح، منها 59666 طن و368 كيلو بالبنك الزراعي، و27741 طن و576 بقطاع المطاحن، و67157 طن و675 كيلو بصوامع الشركة القابضة، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، وتمهيد كافة الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.
من جانبه، أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى انه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.