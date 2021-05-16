الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات مالية

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل سائق توك توك في حلوان

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الأحد، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق توك توك، بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض، "سكين"، بسبب خلافات مالية بينهما، وأمرت بتشريح جثمان الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثة.

وردت إشارة من المستشفي العام، للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال المدعو "محمود.م.ع"،  22 سنة، سائق توك توك، مقيم بمنطقة عرب راشد، مصاب بطعنة نافذة في منطقة الظهر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حمادة.ر.ع، 23 سنة وشهرته"شيكا" مقيم بمنطقة عرب راشد، وقام بطعن الضحية حال سيره بمركبة التوك التوك بجوار شركة القومية للاسمنت، ولاذا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

خلافات مالية حبس سائق توك توك حلوان رئيس مباحث قسم شرطة حلوان

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