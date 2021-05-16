حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل سائق توك توك في حلوان

بسبب خلافات مالية

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الأحد، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق توك توك، بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض، "سكين"، بسبب خلافات مالية بينهما، وأمرت بتشريح جثمان الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثة.

وردت إشارة من المستشفي العام، للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال المدعو "محمود.م.ع"، 22 سنة، سائق توك توك، مقيم بمنطقة عرب راشد، مصاب بطعنة نافذة في منطقة الظهر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حمادة.ر.ع، 23 سنة وشهرته"شيكا" مقيم بمنطقة عرب راشد، وقام بطعن الضحية حال سيره بمركبة التوك التوك بجوار شركة القومية للاسمنت، ولاذا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.