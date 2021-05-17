الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مسؤول طبي: 42 فلسطينيا استشهدوا في غارات الاحتلال على غزة

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

أعلن مسؤول طبي فلسطيني أن 42 فلسطينيا استشهدوا في غارات الاحتلال منذ فجر اليوم على قطاع غزة.
 

وقال وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش خلال مؤتمر صحفي، إن من بين الشهداء طبيبان و16 سيدة و10 أطفال بالإضافة إلى أكثر من 50 إصابة بجروح مختلفة.


وأتهم أبو الريش إسرائيل بتعمد قصف المؤسسات الصحية وإعاقة عمل الكوادر الطبية في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات الطبية وطواقم العمل الإنساني.


وحذر في الوقت نفسه من ضغط شديد تعانيه المستشفيات والمؤسسات الصحية في غزة جراء الارتفاع الشديد في أعداد الضحايا والمصابين.


ودعا إلى إنهاء حصار إسرائيل على غزة "الذي طال كل مناحي الحياة وفي مقدمتها القطاع الصحي وفتح معابر القطاع حتى تتمكن الفرق الطبية من الوصول العاجل لسد احتياجات القطاع الصحي".


وبحسب أبو الريش، فإن هجمات إسرائيل على الأطراف الشرقية لقطاع غزة دفعت إلى نزوح أكثر من 40 ألفا بحثا عن الأمان لجأ عدد منهم إلى ساحات المستشفيات والمدارس.


وقالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل شنت الليلة الماضية وساعات نهار اليوم 27 غارة مباشرة استهدفت عائلات منها 21 حالة قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتان استهدفت تجمعات، وحالتان خلال استهداف سيارة.

إسرائيل قطاع غزة

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