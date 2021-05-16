دير القديسة دميانة يعتذر عن عدم استقبال زواره حتى 18 يونيو

أعلن دير القديسة دميانة بالبرارى عدة قرارات جديدة بشأن مستجدات فيروس كورونا، نظرًا لزيادة عدد الإصابات.

قال الدير، في بيان الأحد، إنه يعتذر عن عدم استقبال أي زوار أمام الرحلات الكنسية والأفراد اعتبار من ثانى أيام عيد القديسة دميانة (الجمعة 21 مايو وحتى الجمعة 18 يونيو)، على أن يتم فتح الدير السبت الموافق 19 يونيو، ولا توجد أي استثناءات منعًا للإحراج".

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة المصرية تبدأ منذ يوم عيد القيامة، وحتى عيد العنصرة، وهى عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من الأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود الرب إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.