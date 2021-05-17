إصابة 12 شخصا بينهم 3 أطفال فى انقلاب سيارة بصحراوى بنى سويف

أصيب 12 شخصا بينهم 3 أطفال، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة سوزوكي 8 ركاب بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي 8 ركاب بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت على الفور 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض يعقوب رئيس هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين، وهم: جرجس عزمي أليا 32 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وفضلى شاكر سعيد ٥ سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وبيتر عياد كمال 20 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وعادل عزمي آليا 45 سنة مصاباً بجروح وكدمات، وبشوي عزايزى بشوي 19 سنة، طالب مصاباً بجروح وكدمات.

كما أصيب مرحية شاكر سعيد ٦ شهور، وبسنت عادل علي 25 سنة، ونبيله مكرم آليا 28 سنة، ومرسيه عادل علي 8 سنوات، وجميعهم مصابين بجروح و كدمات، وجنيعهم مقيمون بمحافظة المنيا، ورفقة مكرم هديه 27 سنة، ومقيمة بمحافظة القاهرة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ورفض اثنين نقلهم إلى المستشفى، وهم: ديفيد موريس عياد 26 سنة، ومينا فوزي يوسف 27 سنة سائق السيارة.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية وقامت إدارة مرور بني سويف برفع آثار الحادث وإعادة حركة الطريق مرو أخرى وتم تحرير محضر بالواقعة.