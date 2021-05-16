الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد عفيفي يرد على يوسف زيدان: تصريحاته عن القدس حق يراد به باطل

محمد عفيفي ويوسف
محمد عفيفي ويوسف زيدان

استنكر محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، تصريحات الروائي يوسف زيدان الأخيرة التي قال فيها إن القدس مدينة كل الأديان ولا يصح أن تكون عاصمة لفريق واحد.

وقال عفيفي خلال منشور على صفحته على "فيسبوك":"يوسف زيدان يفتي بغير علم، فهو يقول القدس مدينة كل الأديان! وهو القول الحق الذي يراد به الباطل، فبالفعل القدس- وعبر التاريخ وتقلباته- هي مدينة كل الأديان، اليهودية والمسيحية والإسلام".

 

وأردف عفيفي: "السؤال: لماذا الآن الحرص على القول أنها مدينة كل الأديان؟! ربما تأتي الإجابة في الشطر الثاني من التصريح حيث يريد زيدان ركوب التريند، أو تمرير مشروع آخر لمستقبل القدس: "ولا يصح أن تكون عاصمة لفريق واحد"!.

 

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