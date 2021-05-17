الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل السماح بسفر السعوديين إلى مصر

عادل حنفي
عادل حنفي

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه ابتداء من الساعة الواحدة صباح الإثنين 17 مايو 2021 سيسمح بسفر السعوديين إلى جمهورية مصر العربية على أن يشمل هذا القرار السعوديين المحصنيين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد-19) وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى حسب مايظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين المتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم كما يظهر في تطبيق (توكلنا) ، والذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً .

وأوضح «حنفي» حرص المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر خارج البلاد في ظل الظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فيمنع السفر لهذه الدول  دون إذن مسبق (سواء كان السفر مباشرة أو عن طريق دولة أخرى) وهي ليبيا - اليمن - أرمينيا - أفغانستان - سوريا - إيران - الصومال - روسيا البيضاء - الهند - لبنان - تركيا - الكونغو اليمقراطية - فنزويلا ، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت إنتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

كما شددت المملكة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، مع مراعاة المسافرين للإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى تفادياً لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم.

عادل حنفي السعودية السعوديين كوفيد-19 الداخلية السعودية المملكة العربية السعودية

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