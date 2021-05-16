الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الكتابة بلا نقط.. حيلة المتضامنين مع فلسطين ضد تعسف فيسبوك

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جزء من التعليقات

لجأ روّاد منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" إلى الكتابة باللغة العربية دون نقاط، حتى لا يتعرض الحساب الشخصي لأحدهم إلى الحظر لعدة أيام والتي تصل أحيانًا إلى شهور لتكن الكتابة بلا نقط، هى حيلة المتضامنين مع فلسطين ضد تعسف "فيسبوك". 

التجربة الجديدة التي لجأ إليها الشباب المصريين دعمًا لفلسطين، لتيسير عملية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتشفير الكلمات التي تحظرها تلك الوسائط، فاستخدام الموقع بسيط فقط قم بوضع النص الذي تريد نشره واختر الكلمات التي تريد تشفيرها وسيتم تحويلها إلى نص غير مفهوم آلياً ومقروء من قبل المترددين على منصات التواصل، ثم اضغط على أحد التشفيرات المتاحة لنسخها ونشرها. 

واستعانت إسراء علي، من رواد موقع "فيسبوك"، بتلك الطريقة، خاصة أنها تنتمي إلى الطريقة العربية القديمة، قائلة: "الکٮاٮه ٮلا ٮٯاط ولا همراٮ هى الطرىٯه العرٮىه الٯدىمه ڡى الکٮاٮه، وىمکں اسٮعمالها الىوم اں اردٮم اں لا ٮدرک اٮطمه وحواررمىاٮ الکمٮىوٮر والاٮٮرٮٮ ادراک ما ىكىىوىه".

وعلقت آيات، من رواد السوشيال ميديا على طريقة الكتابة هذه قائلة: "الكتابه بلا نقاط ولا همزات هي الطريقة العربية القديمة في الكتابة ويمكن استعمالها اليوم إن أردتم ألا تدرك أنظمة وخورارزميات الكمبيوتر والإنترنيت إدراك ما تكتبونه"، فيما اكتفى محمود رمضان بوصف تلك الطريقة بالجيدة فكتب: "هدا كلام راىع حدا".

فيسبوك فلسطين مارك تعسف

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