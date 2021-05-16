الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تتسلم 158 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا

كورونا
كورونا

تسلمت تونس، الأحد، شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تشتمل على 158 ألف جرعة في إطار منظومة كوفاكس.


وذكر بيان لوزارة الصحة، صدر اليوم، أن رئيس اللجنة الوطنية التونسية للتلقيح الدكتور الهاشمي الوزير أشرف على وصول الشحنة بحضور ممثل عن مكتب تونس لمنظمة الصحة العالمية وممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس (اليونيسيف).


كانت مديرة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة التونسية أحلام قزارة قد أعلنت أمس، عن أن 25 ألف جرعة أخرى من لقاح "سبوتنيك" وصلت البلاد الخميس الماضي، وذلك في إطار الشراء المباشر، كما أعلنت عن أن دفعة مكونة من 254 ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل نهاية شهر مايو الجاري في إطار مبادرة كوفاكس.. وفي إطار الشراءات المباشرة أيضًا ستصل إلى تونس، بصفة أسبوعية كميات من لقاح فايزر تتراوح بين 80 ألفًا و90 ألف جرعة.

تونس كوفيد-19 أسترازينيكا لقاح أسترازينيكا كوفاكس كورونا فيروس كورونا المستجد

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