الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرف التجارية: 400 جنيه ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

الحديد
الحديد

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، عن ارتفاع جديد في أسعار الحديد في السوق بقيمة ٤٠٠ جنيه للطن الواحد ليكون إجمالي الزيادة ٩٥٠ جنيه منذ بداية الشهر.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة ل الدستور أن أسعار حديد العلا للصلب سجلت سعر أرض المصنع 14300 جنيها  شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، وسجلت مجموعة بشاي للصلب سعر حديد التسليح اعتبارا من 17مايو 2021 بسعر 14500 جنيه مصري شامل14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجل حديد السويس للصلب 
14500  جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وسجل حديد عز سعر أرض المصنع أطوال و لفائف 14600 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وسجل حديد المصريين أرض المصنع أطوال ولفائف 14500 جنيه لكل طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

البناء الحديد أسعار حديد التسليح التصديري الصادرات الاسمنت

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