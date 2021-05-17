«التخطيط»: توجيه 600 مليون جنيه لإنشاء محطة مياه القاهرة الجديدة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 600 مليون جنيه لإنشاء محطة مياة القاهرة الجديدة أبو عوقيل بطاقة 400 ألف م3/ يوم، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة تشمل أيضًا استكمال شبكة الصرف لشياخة التبين البحرية بتكلفة 107.7 مليون جنيه.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة يصل لـ772 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 46,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 2019/2020، التي تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021، لفتت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,9 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 23,5%، ويخص قطاع النقل 11,8 مليار جنيه بنسبة 25,3%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 4,5 مليار جنيه بنسبة 9,7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 3,4 مليار جنيه بنسبة 7,3%، وقطاع التعليم العالي 3,4 مليار جنيه بنسبة 7,2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 12,5 مليار جنيه بنسبة 26,9%.